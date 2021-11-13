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Ситуация накаляется: белорусские солдаты пытались прорвать границу с Польшей

Наталья Магдык
13 ноября, 12:18
Попытки нелегально пересечь границу были предотвращены

Мигранты применили слезоточивый газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, в районе Черемхи, белорусские солдаты пытались прорвать ограждение на границе с Польшей. Кроме того, мигранты применили в отношении польских пограничников слезоточивый газ. Об этом в Twitter сообщили польские пограничники.

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Сообщается, что военные пытались разрушить временное пограничное заграждение, срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

"Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами. В это же время группа из около ста мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы", – говорится в сообщении.

По информации пограничников, белорусы оснастили мигрантов слезоточивым газом, который они вскоре применили в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены.

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии. Также зафиксированы акты насилия в отношении беженцев со стороны представителей режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

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Как начинался миграционный кризис

  • Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.

Украина готовится к угрозе

  • После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
  • Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белорусско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
  • Министр МВД Денис Монастырский отметил, что Украина будет действовать на своей границе наподобие того, как это было у литовцев и поляков, которые первыми столкнулись с миграционным террором.
  • Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман считает, что ситуация была прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие.
  • 12 ноября в интернете появилась карта, как мигранты попадут в Европу через Украину.