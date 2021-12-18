"Шанс может появиться завтра": в Минобороны оценили членство Украины в НАТО

Пока в НАТО нас не ждут, но все может измениться / Коллаж "Сегодня"

Украине не стоит оглядываться на попытки России заблокировать нам дорогу в НАТО. Необходимо двигаться своим курсом, готовиться к членству, которое могут нам предоставить в любой момент. Все зависит от политических раскладов в регионе и в мире в целом.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в программе "Первые лица" на телеканале "24 канал".

Реклама

"Черный лебедь"

"Вступление в НАТО – это коллективное политическое решение, мы должны это осознавать. С одной стороны, нам может казаться, что это какая-то дальняя перспектива, судя по объективным событиям. С другой стороны, шанс может появиться в любое время, потому что может измениться геополитическая обстановка, может возникнуть "черный лебедь" в международной политике, то есть какие-то события, которые абсолютно изменят расклад сил", – заявила Анна Маляр.

По мнению замминистра обороны Украины, наша задача сейчас быть каждый день готовыми к тому, что шанс на полноправное членство в Североатлантическом Альянсе может появиться завтра. "Мы должны быть готовы", – считает Маляр.

Преграды