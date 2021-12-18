"Шанс може з'явитися завтра": у Міноборони оцінили членство України в НАТО

Поки в НАТО на нас не чекають, але все може змінитися/Колаж "Сьогодні"

Україні не варто озиратися на спроби Росії заблокувати нам дорогу до НАТО. Необхідно рухатися своїм курсом, готуватися до членства, яке можуть нам надати будь-якої миті. Все залежить від політичних розкладів у регіоні та у світі загалом.

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у програмі "Перші особи" на телеканал 24 канал.

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"Чорний лебідь"

"Вступ до НАТО – це колективне політичне рішення, ми повинні це усвідомлювати. З одного боку, нам може здаватися, що це якась далека перспектива, судячи з об'єктивних подій. З іншого боку, шанс може з'явитися будь-коли, тому що може змінитися геополітична обстановка, може виникнути "чорний лебідь" в міжнародній політиці, тобто якісь події, які абсолютно змінять розклад сил", – заявила Ганна Маляр.

На думку заступника міністра оборони України, наше завдання зараз бути щодня готовими до того, що шанс на повноправне членство у Північноатлантичному Альянсі може виникнути завтра. "Ми маємо бути готові", – вважає Маляр.

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