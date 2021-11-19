СБУ угрожает Янине Соколовой – заявление

Журналистка и блогер Янина Соколова заявила, что не считает себя предательницей после публикации тайных документов Министерства обороны Украины, в которых идет речь о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". В то же время она пожаловалась на давление со стороны силовиков и власти.

Об этом Соколова сказала в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Предательство

Журналистка и блогер Янина Соколова заявила, что не считает себя предательницей после публикации тайных документов Министерства обороны Украины, в которых говорится о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". В то же время она пожаловалась на давление со стороны силовиков и власти.

"На самом деле за этот день после публикации нами документов, подтверждающих те расследования Христо Грозева и Bellingct. Я стала не предательницей, а человеком, которому хочет заломить руки и бросить за решетку СБУ. Арестович (советник председателя ОП – Ред.) написал, что таких как я нужно топить и за ноги связывать. Это все агония власти", – заявила Янина Соколова в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Журналистка уверена, что спецоперация сорвалась из-за предательства, которое нужно расследовать.

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"Очевидно, что изменили государству и наши силовые органы. То ли Зеленский, то ли это Ермак – должно выяснить следствие. Предатели должны быть наказаны. Должна быть создана другая справедливая ВСК", – сказала она.

Роль Соколовой

Соколова опровергла обвинения Офиса президента в свой адрес и назвала реальных виновников в провале спецоперации по "вагнеровцам".

В день публикации отчета интернет-издания по расследованиям в зонах военных действий Bellingcat Янина Соколова "слила" в Сеть секретные документы Главного управления Министерства обороны о подготовке спецоперации по задержанию российских наемников.

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Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович обвинил журналистку в том, что она опубликовала два официальных документа, имеющих гриф "совершенно секретно".