Садовой нашел Зеленскому место на случай эвакуации из Киева

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове в случае эвакуации из Киева на фоне возможного вторжения России в Украину отдадут половину ратуши под административные государственные здания.

Об этом сказал в интервью BBC мэр Львова Андрей Садовой.

Реклама

"Есть четкие протоколы"

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он в случае необходимости принять и разместить во Львове центральные органы власти, Андрей Садовой отметил, что есть четкие протоколы на "разные сложные ситуации".

"Мы готовы всем помогать. Но нужно делать все возможное, чтобы избежать агрессии. Из ратуши я не собираюсь никуда выезжать, но, если нужно будет половину ратуши отдать под административные государственные здания, мы готовы", – сказал он.

Кроме этого, мэр Львова ответил на вопрос, готов ли он отдать половину своего офиса президенту Украины Владимиру Зеленскому:

Реклама

"Я готов отдать всем, кто будет в этом нуждаться. Еще раз подчеркиваю: лучше этого не допускать".

Эвакуация из Украины

Reuters сообщило, что Всемирный банк временно перебазирует своих сотрудников из Украины и приостанавливает командировки сотрудников в нашу страну.

"Это происходит из-за напряженности на границе между Россией и Украиной", – говорится во внутренней служебной записке, которая попала в распоряжение Reuters.

По состоянию на 13 февраля из-за опасений военного конфликта 33 страны рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в нашу страну.

Угроза со стороны России

Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

Реклама

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО – РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

Напомним, МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины. Кроме этого, внешнеполитическое ведомство настоятельно призывает находящихся в Украине граждан Японии немедленно выехать из страны.

Читайте также: