Саакашвили забирают из тюрьмы: появились подробности

Саакашвили переведут в госпиталь / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, который голодает уже 21 день, по рекомендации врачей готов покинуть стены тюрьмы. Об этом пишет издание Грузия Онлайн.
По словам его личного врача, для перевода политика в медицинское учреждение необходимо решить несколько вопросов с Минздравом и Минюстом.
"Михеил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Это, разумеется, не произойдет сегодня или завтра. Может, в субботу-воскресенье, не знаю, когда это будет. Еще нужно решить кое-какие вопросы, все я проясню завтра-послезавтра", – сказал врач.
Также он отметил, что перевод в госпиталь совсем не означает, что Саакашвили прекратит голодовку.
Накануне Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить это требование, если согласится сам задержанный.
Саакашвили в грузинском заточении
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
- Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
- Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.