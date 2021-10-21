Саакашвілі забирають з в'язниці: з'явилися подробиці

Саакашвілі переведуть в госпіталь / Фото: Колаж: Сьогодні
Глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі який голодує вже 21 день, за рекомендацією лікарів готовий покинути стіни в'язниці. Про це пише видання Грузія Онлайн .
За словами лікаря Саакашвілі, для переводу політика в медичний заклад необхідно вирішити кілька питань з Міністерством охорони здоров'я та Мін'юстом.
"Міхеїл Саакашвілі готовий перейти в госпіталь. Це, зрозуміло, не відбудеться сьогодні або завтра. Може, в суботу-неділю, не знаю, коли це буде. Ще потрібно вирішити деякі питання, все я проясню завтра-післязавтра", – сказав лікар.
Також він зазначив, що перевод в госпіталь зовсім не означає, що Саакашвілі припинить голодування.
Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо погодиться сам затриманий.
Саакашвілі в грузинському ув'язненні
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
- Раніше йому було винесено два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.