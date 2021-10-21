Саакашвілі забирають з в'язниці: з'явилися подробиці

Саакашвілі переведуть в госпіталь / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі який голодує вже 21 день, за рекомендацією лікарів готовий покинути стіни в'язниці. Про це пише видання Грузія Онлайн .

За словами лікаря Саакашвілі, для переводу політика в медичний заклад необхідно вирішити кілька питань з Міністерством охорони здоров'я та Мін'юстом.

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"Міхеїл Саакашвілі готовий перейти в госпіталь. Це, зрозуміло, не відбудеться сьогодні або завтра. Може, в суботу-неділю, не знаю, коли це буде. Ще потрібно вирішити деякі питання, все я проясню завтра-післязавтра", – сказав лікар.

Також він зазначив, що перевод в госпіталь зовсім не означає, що Саакашвілі припинить голодування.

Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо погодиться сам затриманий.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні