Разумкова таки уволят? Большинство "слуг" за отставку

Разумкову, судя по всему, осталось не долго в кресле спикера. Коллаж "Сегодня"

На заседании фракции "Слуги народа" уже собрали 150 подписей для вынесения в сессионный зал парламента рассмотрения вопроса об отставке главы Верховной Рады Дмитрий Разумкова. Внутрифракционное голосование показало – почти все за его увольнение.

Об этом написала в Telegram нардеп "СН" Юлия Гришина.

Реклама

Она напомнила, что заседание фракции проходило с участием президента Владимира Зеленского. Против отставки Разумкова высказались всего несколько депутатов из более чем 200.

"Откровенно обсудили позиции по главе Верховной Рады. Против отставки Разумкова проголосовало меньше 10 человек. Точное количество даже не скажу, так как эти единичные поднятые руки сильно затерялись в общем количестве тех, кто "за". Теперь нас ждет голосование в зале. Ждать будем недолго", – написала Гришина.

Реклама

Как мы уже писали, накануне на заседании фракции путем голосования депутатами принято решение – в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности.

Отставка Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.

После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.

На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".