Разумкова таки звільнять? Більшість "слуг" за відставку

Разумкову, судячи з усього, залишилося не довго в кріслі спікера. Колаж "Сьогодні"

На засіданні фракції "Слуга народу" вже зібрали 150 підписів для винесення до сесійної зали парламенту розгляду питання про відставку голови Верховної Ради Дмитро Разумкова. Внутрішньофракційне голосування показало – майже всі за його звільнення.

Про це написала в Telegram нардеп "СН" Юлія Гришина.

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Вона нагадала, що засідання фракції проходило за участю президента Володимира Зеленського. Проти відставки Разумкова висловилися всього кілька депутатів з більш ніж 200.

"Відверто обговорили позиції щодо голови Верховної Ради. Проти відставки Разумкова проголосувало менше 10 людей. Точну кількість навіть не скажу, оскільки ці поодинокі підняті руки сильно загубилися в загальній кількості тих, хто "за". Тепер нас чекає голосування в залі. Чекати будемо недовго", – написала Гришина.

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Як ми вже писали, напередодні на засіданні фракції шляхом голосування депутатами прийнято рішення – в понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України з посади.

Відставка Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.

Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.

На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".