Разумкова отстранили от ведения заседаний Верховной Рады

За проголосовали 240 парламентариев. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова отстранили от проведения заседаний Верховной Рады. В частности, в течение двух пленарных дней.

Соответствующее решение приняли народные депутаты на заседании ВРУ во вторник, 5 октября. За проголосовали 240 парламентариев.

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Результаты голосования. Фото: скриншот

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Что известно об отставке Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".