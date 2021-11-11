Путин пожаловался Меркель на Украину, США и НАТО

Пока непонятно, был ли смысл в телефонном общении Путина с Меркель / Фото Reuters , Коллаж "Сегодня"
Второй раз на этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Прошлый раз обсуждали возможности Москвы в решении проблемы с мигрантами на границах ЕС. Теперь, как утверждает пресс-служба Кремля – в основном Украину и силы НАТО в Черном море.
Версия Кремля
В ходе разговора российский лидер пожаловался на деструктивную политику Киева на Донбассе, "который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты".
К тому же, по мнению Путина, в Черном море силы НАТО и США занимаются дестабилизацией и провокационной активностью, что носит опасный характер.
Про тему беженцев тоже поговорили. "Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы", – сказано в сообщении Кремля. Это означает, что Путин не хочет выступать посредником в данной истории и толкает Брюссель на прямой контакт с непризнанным лидером Беларуси.
Сообщений на сайте Бундестага, как прошел разговор, пока нет.
Ситуация
- Телефонный разговор произошел на фоне ухудшающейся ситуации на восточной границе ЕС.
- При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раздает угрозы, что перекроет транзит газа, если Польша и Литва закроют границы.
- Лукашенко заметил войска НАТО на своей границе и поручил Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль на границе.
- Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание на тему миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Эта встреча пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.