Путін поскаржився Меркель на Україну, США та НАТО

Поки незрозуміло, чи був сенс у телефонному спілкуванні Путіна з Меркель / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Другий раз цього тижня канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Минулого разу обговорювали можливості Москви у вирішенні проблеми з мігрантами на кордонах ЄС. Тепер, як стверджує прес-служба Кремля – в основному Україну та сили НАТО у Чорному морі.
Версія Кремля
У ході розмови російський лідер поскаржився на деструктивну політику Києва на Донбасі, "який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи порушення мінського комплексу заходів ударні безпілотні апарати".
До того ж, на думку Путіна, у Чорному морі сили НАТО та США займаються дестабілізацією та провокаційною активністю, що носить небезпечний характер.
Про тему біженців також поговорили. "Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС і Білорусією з метою вирішення цієї проблеми ", – сказано у повідомленні Кремля. Тобто, він не хоче бути посередником і штовхає Брюсель на прямі контакти з невизнаним лідером Білорусі.
Повідомлень на сайті Бундестагу, як пройшла розмова, поки що ні.
Ситуація
- Телефонна розмова відбулася на тлі погіршення ситуації на східному кордоні ЄС.
- При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко роздає погрози, що перекриє транзит газу, якщо Польща та Литва закриють кордони.
- Лукашенка помітив війська НАТО на своєму кордоні та доручив Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам забезпечити контроль на кордоні.
- Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання на тему міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч пройде за зачиненими дверима та відбудеться за запитом Естонії, Франції та Ірландії.