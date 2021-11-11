"Посмотрел в глаза и увидел ухмылку": Гео Лерос о среднем пальце Зеленскому в Раде

Лерос уверен, что это - борьба за свободу слова/Коллаж "Сегодня"
Непристойный жест, который показал с трибуны Верховной Рады внефракционный народный депутат Гео Лерос 4 ноября, не был запланированной акцией. Это был импульсивный поступок и стал реакцией на мимику президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил Гео Лерос в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".
"Я импульсивно отреагировал"
"Безусловно, мое действие было импульсивным. Более того, в другой ситуации я бы даже осудил такие действия со стороны какого-то народного депутата по отношению к президенту. Но учитывая то, что президент Зеленский на обмане и на предательстве зашел в президенты Украины, и то, с какой сильной ухмылкой он смотрел на меня... Это буквально ухмылка всем украинцам! Он ведет предательскую политику по отношению ко всем украинцам, в том числе к своим избирателям. Поэтому это было импульсивное действие, я прекрасно это понимаю. Оно не было запланированным, как ГБР это пытается преподнести, якобы целая запланированная акция была. Я импульсивно отреагировал на эту ухмылку, так как Зеленский уволил меня с поста советника президента", – заявил Лерос в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".
Подследственный
- Напомним, 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. После этого Лерос объяснил свой поступок.
- За это комитет Рады рекомендовал отстранить депутата от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.
- Напомним, 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады.
- Сейчас Государственное бюро расследований (ГБР) ведет поиск видео момента непристойного поведения Гео Лероса в ВР.