"Подивився в очі і побачив усмішку": Гео Лерос про середній палець Зеленському у Раді

Лерос впевнений, що це – боротьба за свободу слова/Колаж "Сьогодні"
Непристойний жест, який показав із трибуни Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос 4 листопада, не був запланованою акцією. Це був імпульсивний вчинок, який став реакцією на міміку президента Володимира Зеленського.
Про це заявив Гео Лерос у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" .
"Я імпульсивно відреагував"
"Безумовно, моя дія була імпульсивною. Щобільше, в іншій ситуації я навіть засудив би такі дії з боку якогось народного депутата стосовно президента. Але враховуючи те, що президент Зеленський на обмані та на зраді зайшов у президенти України, й те, з якою сильною усмішкою він дивився на мене... Це буквально усмішка всім українцям, він веде зрадницьку політику щодо всіх українців, у тому числі своїх виборців. Тому це була імпульсивна дія, я чудово це розумію. Вона не була запланованою, як ДБР це намагається піднести, нібито ціла запланована акція була. Я імпульсивно відреагував на цю усмішку, оскільки Зеленський звільнив мене з посади радника президента", – заявив Лерос у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".
Підслідний
- Нагадаємо, 4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи із парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Після цього Лерос пояснив свій вчинок.
- За це комітет Ради рекомендував усунути депутата від участі у п'яти пленарних засіданнях. Тепер його доля вирішиться у сесійній залі.
- Нагадаємо, 11 листопада нардепу було вручено підозру за фактом грубого порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради.
- Зараз Державне бюро розслідувань (ДБР) веде пошук відео моменту непристойної поведінки Гео Лероса у ВР.