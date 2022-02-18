Перед вторжением Россия может применить химическое оружие – The Washington Post

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Официальные лица Соединенных Штатов Америки получили разведданные о том, что объявленный Российской Федерацией отвод войск от границы с Украиной был "преднамеренной уловкой", чтобы ввести в заблуждение США и другие государства.

Об этом заявили в четверг четыре чиновника, сообщает The Washington Post.

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Химическое оружие?

Представитель западной разведки на условиях анонимности сообщил, что большая часть индикаторов (того, что Россия готовится к войне – ред.) – "красные".

"Все сводится к политическому решению, начинать ли атаку. РФ активно фабрикует повод к войне. Эта активность кажется большей, чем просто военные учения", – заявил он.

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При этом двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, которые указывают на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое "обездвижит мирных жителей". Затем она "использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы отравили газом и убили мирных жителей". Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

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Также отмечается, что официальным лицам США "еще предстоит представить большую часть доказательств", лежащих в основе их утверждений о передвижении войск РФ или операциях под чужим флагом.

Угроза вторжения со стороны РФ

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент. А представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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