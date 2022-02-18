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Секретарь СНБО Данилов назвал цель провокаций со стороны России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 февраля, 08:04
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Алексей Данилов заявил, что Украина должна быть сдержанной
Секретарь СНБО отметил, что Украина ни в коем случае не должна вестись на провокации.
Секретарь СНБО отметил, что Украина ни в коем случае не должна вестись на провокации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня полномасштабной военной операции со стороны Российской Федерации нет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Цель провокации

"Если речь идет о полномасштабной операции по нашей стране, мы такого не видим. Сейчас мы видим провокации со стороны Российской Федерации, которые они совершали постоянно. Но сегодня (17 февраля. – Ред.) была массированная провокация", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что цель этой провокации – чтобы Украина начала отвечать военным путем, чтобы "нас обвинить в том, что мы причастны к тому, что они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории"

По его словам, Украина должна быть "сдержанной" и ни в коем случае не вестись ни на какие провокации.

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Угроза вторжения в Украину

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент. А представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

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Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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