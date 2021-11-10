Оружие Зеленского: в Atlantic Council заявили о рисках закона об олигархах

У Зеленского появится мощный рычаг давления благодаря деолигархизации. Коллаж "Сегодня"

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об олигархах может стать оружием для сведения счетов с политическими оппонентами.

Об этом идет речь в статье американского исследовательского центра Atlantic Council.

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Деолигархизация коснется Коломойского?

Президенту Украины с самого начала приписывают связь с бизнесменом Игорем Коломойским. В пример аналитик центра Дэвид Кларк указал недавний конкурс по распределению частот вещания, в котором участвовали 130 участников, однако более трети отошло в собственность компании народного депутата Игоря Палицы, близкого соратника Коломойского.

На фоне таких новостей из Украины в Atlantic Council считают, что принятый окончательно и подписанный президентом закон об олигархах не изменит значительно ситуацию во власти, поскольку критерии определения того, кто считается олигархом, либо субъективны, либо этим можно манипулировать.

Зеленский получит мощное оружие против оппонентов

Западные аналитики не в восторге, что определять олигархов будет СНБО, который полностью подконтрольный президенту Зеленскому. Кларк считает, что для объективного и справедливого применения олигархического закона требуется участие независимого агентства с надлежащими следственными полномочиями при условии прозрачной и подотчетной практики работы.

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"Без этого он (закон) выглядит как механизм исполнительной власти, направленный в первую очередь на сведение счетов с соперниками, особенно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко", – говорит автор статьи.

Проблема в СНБО?

В Atlantic Council задаются вопросом, возьмется ли СНБО за возможные связи Офиса президента с Коломойским, и раскроет ли его бизнес-империю. Конфликт интересов слишком велик, поэтому вряд ли стоит доверять этот процесс президентскому органу.

"Западные партнеры Украины не могут позволить себе оставаться равнодушными к недостаткам стратегии деолигархизации Зеленского. В лучшем случае это означает упущенную возможность обратиться к проблеме, которая лежит в основе проблемы развития страны с момента обретения независимости. В худшем случае он рискует превратиться в инструмент для увековечения тех самых проблем, которые он призван решать, – говорится в статье.

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Запад может наказать санкциями

Кларк считает, что с украинской олигархией нельзя бороться выборочно, и любые попытки сделать это должны быть осуждены. Главное здесь требование состоит в том, что выполнение правил должно осуществляться независимым органом прозрачно и беспристрастно, а чиновники, депутаты и президент должны открыто рассказывать о своих контактах с олигархами.

Напоследок он заявил, что если деолигархизация в Украине провалится, то Запад должен быть готов ввести санкции против коррупционеров.

Что было не так с деолигархизацией