Зброя Зеленського: в Atlantic Council заявили про ризики закону про олігархів

У Зеленського з'явиться потужний важіль тиску завдяки деолігархізації. Колаж "Сьогодні"

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про олігархів може стати зброєю для зведення рахунків із політичними опонентами.

Про це йдеться у статті американського дослідницького центру Atlantic Council.

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Деолігархізація торкнеться Коломойського?

Президенту України із самого початку приписують зв'язок із бізнесменом Ігорем Коломойським. Наприклад, аналітик центру Девід Кларк вказав нещодавній конкурс з розподілу частот мовлення, в якому брали участь 130 учасників, проте більше третини відійшло у власність компанії народного депутата Ігоря Палиці, близького соратника Коломойського.

На тлі таких новин з України в Atlantic Council вважають, що ухвалений остаточно і підписаний президентом закон про олігархів не значно змінить ситуацію у владі, оскільки критерії визначення того, хто вважається олігархом, або суб'єктивні, або цим можна маніпулювати.

Зеленський отримає потужну зброю проти опонентів

Західні аналітики не в захваті, що визначатиме олігархів РНБО, яка повністю підконтрольна президенту Зеленському. Кларк вважає, що для об'єктивного та справедливого застосування олігархічного закону потрібна участь незалежної агенції з належними слідчими повноваженнями за умови прозорої та підзвітної практики роботи.

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"Без цього він (закон) виглядає як механізм виконавчої влади, спрямований насамперед на зведення рахунків із суперниками, особливо з колишнім президентом України Петром Порошенком", – каже автор статті.

Проблема у РНБО?

В Atlantic Council задаються питанням, чи візьметься РНБО за можливі зв'язки Офісу президента з Коломойським, і чи розкриє його бізнес-імперію. Конфлікт інтересів дуже великий, тому навряд чи варто довіряти цей процес президентському органу.

"Західні партнери України не можуть дозволити собі залишатися байдужими до недоліків стратегії деолігархізації Зеленського. У кращому випадку це означає втрачену можливість звернутися до проблеми, яка є основою проблеми розвитку країни з моменту здобуття незалежності. У гіршому випадку він ризикує перетворитися на інструмент для увічнення тих проблем, які він покликаний вирішувати", – йдеться у статті.

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Захід може покарати санкціями

Кларк вважає, що з українською олігархією не можна боротися вибірково, і будь-які спроби зробити це мають бути засуджені. Головна вимога полягає в тому, що виконання правил має здійснюватися незалежним органом прозоро та неупереджено, а чиновники, депутати та президент мають відкрито розповідати про свої контакти з олігархами.

Насамкінець він заявив, що якщо деолігархізація в Україні провалиться, то Захід має бути готовий запровадити санкції проти корупціонерів.

Що було не так з деолігархізацією

По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок, поданих депутатами до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.

По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто вестиме реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому варіанті з’ясувалося, що визначати людину олігархом мають і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон переголосовуватимуть.

Наступного дня після ухвалення закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський у деяких місцях говорив: "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (мають бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.