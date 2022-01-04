Опередил Москву. Ермак созывает свою "нормандскую тройку"

Йенс Плетнер, Андрей Ермак и Эммануэль Бонн / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проведет телефонные переговоры с политическими советниками стран-участниц "нормандского формата" – Франции и Германии, перед тем как они отправятся в Москву. Об этом сообщила его советник Дария Заривная, передает Интерфакс-Украина.

Как известно, советники лидеров Франции и Германии отправятся в Москву 6 января, где будут обсуждать Донбасс с представителем Кремля Дмитрием Козаком.

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"Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном", – сказала она.

США предложили поучаствовать

Переговоры

Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в "нормандском формате".