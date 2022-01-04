Випередив Москву. Єрмак скликає свою "нормандську трійку"

Єнс Плетнер, Андрій Ермак и Еммануель Бонн / Фото: Колаж: Сьогодні
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак проведе телефонні переговори з політичними радниками країн-учасниць "нормандського формату" – Франції та Німеччини перед тим, як вони вирушать до Москви. Про це повідомила його радник Дарія Зарівна, передає Інтерфакс-Україна.
Як відомо, радники лідерів Франції та Німеччини вирушать до Москви 6 січня, де обговорюватимуть Донбас із представником Кремля Дмитром Козаком.
"Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсом Плетнером та дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном", – сказала вона.
США запропонували взяти участь
- Під час телефонної розмови президента США Джозефа Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, який тривав 1,5 години, американський лідер сказав, що він включиться в переговорний процес щодо Донбасу. Коментуючи приєднання США до переговорів, президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у рамках "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна), тобто без США.
- 15 грудня Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.
Переговори
Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донеччині. Вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього у "нормандському форматі".