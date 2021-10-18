Объединение? Разумков ответил на слухи о союзе с Аваковым и еще двумя политиками

Разумков назвал фамилии политиков, с которыми не будет объединяться перед выборами. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после отставки не планирует создавать политические союзы с Виталием Кличко, Арсеном Аваковым или Владимиром Гройсманом. Переговоры по объединению внефракционный нардеп не ведет.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.
"У меня сейчас нет переговоров с коллегами. С другой стороны, я не думаю, что это реалистичный сценарий, о котором сейчас говорят. У каждого свое направление, у каждого свое видение", — сказал экс-спикер Рады.
Внефракционный нардеп отметил, что вышеперечисленные политики идут своей дорогой и объединение с ними вряд ли возможно.
"Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича… каждый идет по своему пути. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня — с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно", — добавил Разумков.
По его словам, он пойдет на следующие выборы при условии, если будет видеть поддержку со стороны украинцев.
Отставка Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был сегодня назначен Руслан Стефанчук.
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.
- Журналисты "Сегодня" также разбирались, кто готов забрать Разумкова в свою политсилу.