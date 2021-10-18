Об'єднання? Разумков відповів на чутки про союз з Аваковим і ще двома політиками

Разумков назвав прізвища політиків, з якими не буде об'єднуватися перед виборами. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков після відставки не планує створювати політичні союзи з Віталієм Кличком, Арсеном Аваковим або Володимиром Гройсманом. Переговори щодо об'єднання позафракційний нардеп не веде.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

"У мене зараз немає переговорів з колегами. З іншого боку, я не думаю, що це реалістичний сценарій, про який зараз говорять. У кожного свій напрямок, у кожного своє бачення", – сказав ексспікер Ради.

Позафракційний нардеп зазначив, що перераховані вище політики йдуть своєю дорогою і об'єднання з ними навряд чи можливе.

"Я думаю, що і у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича… кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проєкти. Але станом на сьогодні — з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливе", — додав Разумков.

Реклама

За його словами, він піде на наступні вибори за умови, якщо буде бачити підтримку з боку українців.

Відставка Разумкова