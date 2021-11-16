"Никуда не хочу": Аваков о премьерских и президентских амбициях

Аваков говорит, что не хочет быть президентом / Коллаж "Сегодня"

Вернувшийся после продолжительного отпуска бывший министр внутренних дел Арсен Аваков пока не собирается заниматься большой политикой, хотя уже успел сделать ряд серьезных заявлений.

О своих политических планах политик заявил в интервью Украинской правде.

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Планы на Верховную Раду

"Парламентские выборы через два года. Мы посмотрим, как будут реализованы мои идеи, которые я сейчас для себя нарисовал. Но в целом мне не очень интересно быть в парламенте, за партой для генерации законодательных актов. И я не хочу никого обманывать. Мы потихонечку должны обществу говорить правду. Возможно, мне не надо идти в парламент даже вне зависимости от того, что у меня высокий рейтинг или низкий рейтинг. Возможно, для некоторых политиков другая роль важна. Вот и все. Поэтому у меня никакого желания идти под купол работать", – раскрыл свои планы на депутатство Аваков.

Планы на президентство

На уточняющий вопрос "Куда вы хотите?" политик ответил: "Вот пока никуда. Пока я, дай Бог, засучу рукава и позанимаюсь в непривычном для общества поле: как, ты никуда не хочешь? Что, ты не хочешь быть ни премьером, ни президентом, ни этим самым? Не хочу".

Предыдущие заявления Авакова