"Никуда не хочу": Аваков о премьерских и президентских амбициях

Аваков говорит, что не хочет быть президентом / Коллаж "Сегодня"
Вернувшийся после продолжительного отпуска бывший министр внутренних дел Арсен Аваков пока не собирается заниматься большой политикой, хотя уже успел сделать ряд серьезных заявлений.
О своих политических планах политик заявил в интервью Украинской правде.
Планы на Верховную Раду
"Парламентские выборы через два года. Мы посмотрим, как будут реализованы мои идеи, которые я сейчас для себя нарисовал. Но в целом мне не очень интересно быть в парламенте, за партой для генерации законодательных актов. И я не хочу никого обманывать. Мы потихонечку должны обществу говорить правду. Возможно, мне не надо идти в парламент даже вне зависимости от того, что у меня высокий рейтинг или низкий рейтинг. Возможно, для некоторых политиков другая роль важна. Вот и все. Поэтому у меня никакого желания идти под купол работать", – раскрыл свои планы на депутатство Аваков.
Планы на президентство
На уточняющий вопрос "Куда вы хотите?" политик ответил: "Вот пока никуда. Пока я, дай Бог, засучу рукава и позанимаюсь в непривычном для общества поле: как, ты никуда не хочешь? Что, ты не хочешь быть ни премьером, ни президентом, ни этим самым? Не хочу".
Предыдущие заявления Авакова
- В начале ноября бывший министр внутренних дел дал развернутое интервью на телеканале "Украина 24", во время которого рассказал, например, что в Иловайской трагедии виновата Российская Федерация.
- А также, что Украине не обязательно вступать в НАТО.
- Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.
- В интервью "Украинской правде" он заявил, что последней каплей для принятия решения об отставке стали скандалы "слуг народа", а также довыборы в Ивано-Франковской области.
- Рассказал также, что после увольнения из МВД президент Владимир Зеленский предлагал ему другую должность, но в результате так ничего и не срослось.