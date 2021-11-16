"Нікуди не хочу": Аваков про прем'єрські та президентські амбіції

Аваков каже, що не хоче бути президентом / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який повернувся після тривалої відпустки, поки не збирається займатися великою політикою, хоча вже встиг зробити низку серйозних заяв.

Про свої політичні плани політик заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Плани на Верховну Раду

"Парламентські вибори за два роки. Ми подивимося, як будуть реалізовані мої ідеї, які я зараз для себе намалював. Але загалом мені не дуже цікаво бути в парламенті, за партою для генерації законодавчих актів. І я не хочу нікого обманювати. Ми потихеньку маємо говорити суспільству правду. Можливо, мені не треба йти до парламенту навіть незалежно від того, що у мене високий рейтинг чи низький рейтинг. Можливо, для деяких політиків інша роль важлива. От і все. Тому я не маю жодного бажання йти під купол працювати ні" , – розкрив свої плани на депутатство Аваков.

Плани на президентство

На питання "Куди ви хочете?", політик відповів: "Ось поки що нікуди. Поки я, дай Боже, засучу рукава і позаймаюсь у незвичному для суспільства полі: як, ти нікуди не хочеш? Що, ти не хочеш бути ні прем'єром, ні президентом, ні цим? Не хочу".

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