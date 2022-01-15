Неожиданно! Порошенко обратился к Зеленскому с предложением

Порошенко готов помочь Зеленскому. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко готов оказать главе украинского государства Владимиру Зеленскому помощь в руководстве страной. Об этом сообщает пресс-служба лидера "Европейской солидарности".

По его словам, он готов делиться с ним знаниями и даже готов подставить свое плечо, если это будет необходимо.

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"Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и советы. Мы готовы подставить плечо, если необходимо. Мы готовы взять под руки, если необходимо. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не уходят в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он – президент. И в его немощных руках существуют булава. А как говорится – к булаве необходима еще и голова", – сказал Порошенко.

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