Не то Лерос показывал Зеленскому: Ярош дал смешной совет политикам

Ярош прокомментировал ситуацию с Гео Леросом / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывший лидер "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош, которые недавно стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины, посоветовал политикам избегать некоторых жестов. Свой совет он опубликовал у себя на странице в Facebook.
Комментируя ситуацию с нардепом Гео Леросом, который показал президенту Украины средний палец, Ярош посоветовал лучше показывать дулю.
"Внимание! Иностранный "фак" ( средний палец- ред.) вытесняет аутентичный дуля. И это небезопасно. Вот смотрите, депутат показывает президенту "фак", и ему выдвигают подозрение. А если бы показал дулю – ничего бы не выдвинули. Ибо фига – свое, родное в отличие от заимствованного "фака". Шире используем дулю! Сохраняем аутентичное", – написал он.
Подследственный
- 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. После этого Лерос объяснил свой поступок.
- За это комитет Рады рекомендовал отстранить депутата от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.
- Напомним, 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады.
- Сейчас Государственное бюро расследований (ГБР) ведет поиск видео момента непристойного поведения Гео Лероса в ВР.
- Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против народного депутата Гео Лероса и принял решение об его удовлетворении, обязав нардепа публично опровергнуть выдвинутые им ранее против брата главы Офиса президента обвинения.