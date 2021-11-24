Не то Лерос показував Зеленському: Ярош дав смішну пораду політикам

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Колишній лідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, який нещодавно став радником головнокомандувача Збройними силами України порадив політикам уникати деяких жестів. Свою пораду він опублікував у себе на сторінці Facebook .

Коментуючи ситуацію із нардепом Гео Леросом, який показав президентові України середній палець, Ярош порадив краще показувати дулю.

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"Увага! Іноземний "фак" (середній палець-ред.) витісняє автентичний дуля. І це небезпечно. Ось дивіться, депутат показує президенту "фак", і йому висувають підозру. А якби показав дулю – нічого б не висунули. Бо фіга – Своє, рідне на відміну від запозиченого "факу". Ширше використовуємо дулю! Зберігаємо автентичне", – написав він.

Підслідний

4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи із парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Після цього Лерос пояснив свій вчинок .

За це комітет Ради рекомендував усунути депутат а від участі у п'яти пленарних засіданнях. Тепер його доля вирішиться у сесійній залі.

Нагадаємо, 11 листопада нардепу було вручено підозру за фактом грубого порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради.

Зараз Державне бюро розслідувань (ДБР) веде пошук відео моменту непристойної поведінки Гео Лероса у ВР.