НАТО не будет воевать за Украину: Стефанишина объяснила, как справиться с РФ

Ольга Стефанишина уверена, что войска НАТО Украине не помогут. Коллаж "Сегодня"

Никакая страна мира не отправит в Украину своих солдат воевать с Россией в случае полномасштабного вторжения. Но Запад может помочь сдержать агрессора политико-дипломатическим путем и санкциями.

Об этом заявила в интервью Интерфакс-Украина вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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По ее словам, Украине помогают отдельные страны НАТО, Киев заключает соглашения о закупке оружия, военного оборудования…

"Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. Есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", – сказала Стефанишина.

Как Запад поможет Украине?

Евросоюз и США подготовили варианты мощных санкций на случай нападения России на Украину, то есть у Запада есть консенсус в этом вопросе и эта информация была доведена до Путина.

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"В то же время в условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины", – говорит вице-премьер и подчеркнула, что Америка выделит Украине в этом году 300 млн долл., из которых 75 млн – на летальное вооружение.

Стефанишина заявляет, что политико-дипломатическое сдерживание является единственным путем и это уже дает свои результаты.

"Уже на пресс-конференции Путина четко можно понять, что военный сценарий – не тот, который он рассматривает по Украине. Мы ясно понимаем, что переговоры, которые он анонсирует в Женеве непосредственно с президентом США способствуют его субъективизации и повышению его рейтингов внутри России", – резюмировала она.

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