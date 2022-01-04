НАТО не воюватиме за Україну: Стефанишина пояснила, як впоратися з РФ

Ольга Стефанішина впевнена, що війська НАТО Україні не допоможуть. Колаж "Сьогодні"

Жодна країна світу не відправить до України своїх солдатів воювати з Росією у разі повномасштабного вторгнення. Але Захід може допомогти стримати агресора політико-дипломатичним шляхом та санкціями.

Про це заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Реклама

За її словами, Україні допомагають окремі країни НАТО, Київ укладає угоди щодо закупівлі зброї, військового обладнання.

"Але ми маємо бути реалістами. Інші країни не направлятимуть своїх солдатів для того, щоб воювати. Є українська армія, яка стоїть на передовій і стоятиме на передовій", – сказала Стефанішина.

Як Захід допоможе Україні?

Євросоюз та США підготували варіанти потужних санкцій на випадок нападу Росії на Україну, тобто Захід має консенсус у цьому питанні і цю інформацію було доведено до Путіна.

Реклама

"Водночас в умовах накопичення військ РФ ми спостерігаємо безпрецедентну міжнародну підтримку та консолідацію не лише через політичні заяви, а й через конкретні рішення, резолюції, дії, які публікуються ЄС, НАТО, окремими країнами. За останній місяць в Україні побувало декілька міністрів оборони країн ЄС, Великої Британії, які обговорювали шляхи підтримки України", – каже віцепрем'єр і наголосила, що Америка виділить Україні цього року 300 млн дол., з яких 75 млн – на летальне озброєння.

Стефанішина заявляє, що політико-дипломатичне стримування є єдиним шляхом і це вже дає результати.

"Вже на пресконференції Путіна чітко можна зрозуміти, що військовий сценарій – не той, який він розглядає щодо України. Ми ясно розуміємо, що переговори, які він анонсує в Женеві, переговори безпосередньо з президентом США сприяють його суб'єктивізації та підвищенню його рейтингів усередині Росії", – резюмувала вона.

Реклама

Протистояння агресії РФ