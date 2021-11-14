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На границе с Беларусью погиб польский солдат

Мария Дмитренко
14 ноября, 15:40
Его направили на пограничную службу чуть больше недели назад

На польско-белорусской границе погиб военнослужащий Польши. Фото: коллаж "Сегодня"

На белорусско-польской границе вчера, 13 ноября, в результате выстрела погиб польский солдат. По предварительным данным, произошел несчастный случай.

Об этом сообщил спикер Министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин в Twitter.

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"Очень печальная новость. Солдат 11-й танковой кавалерийской дивизии Любушка умер во время исполнения служебных обязанностей", — написал он.

В заявлении командующего 17-й Великопольской механизированной бригады говорится, что в трагическом событии "не участвовали третьи лица".

В командовании рассказали, что военнослужащий проходил службу в запасе, то есть не выполнял задачи непосредственно на белорусско-польской границе.

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"Его делегировали служить на границе чуть больше недели назад. С момента командировки он не контактировал с мигрантами", – сообщили в ведомстве.

Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
  • У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
  • 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.