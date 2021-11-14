На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат

На польсько-білоруському кордоні загинув військовослужбовець Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"
На білорусько-польському кордоні вчора, 13 листопада, внаслідок пострілу загинув польський солдат. За попередніми даними, трапився нещасний випадок.
Про це повідомив речник Міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін у Twitter.
"Дуже сумна новина. Солдат 11-ї танкової кавалерійської дивізії Любушка помер під час виконання службових обов'язків", – написав він.
У заяві командувача 17-ї Великопольської механізованої бригади йдеться, що у трагічній події "не брали участь треті особи".
У командуванні розповіли, що військовослужбовець проходив службу у запасі, тобто не виконував завдання безпосередньо на білорусько-польському кордоні.
"Його делегували служити на кордоні трохи більше тижня тому. З моменту відрядження він не контактував із мігрантами", – повідомили у відомстві.
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
- Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію.
Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.