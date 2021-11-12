Мигранты "слили" в сеть план "атаки" на Украину – карта

Обнародована карта, как мигранты попадут в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

В интернете появился план, как мигранты попадут в Европу через Украину. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист-международник Юрий Физер.

"В одном из чатов для беженцев в Беларуси опубликовали карту с альтернативным маршрутом в Европу – через Украину и Словакию", – написал он и опубликовал ее.

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Накануне внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что используя нелегальных мигрантов Россия подталкивает руководство Беларуси к необдуманным поступкам, таким, как признание аннексированного Крыма частью РФ. Он считает, что сейчас РФ оказывает давление на страны ЕС и НАТО, а после решения белорусского вопроса с мигрантами займется Украиной.

"Дальнейшие усилия будут направлены против Украины. Какую форму и средства они выберут – не знаю. Мне кажется, что происходящее может быть определенным отвлекающим моментом перед тем как основные усилия направить против Украины", — отметил он.

Нелегалы добрались до Финляндии

Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 нелегалов, которые попали в ЕС через территорию Беларуси. В ближайшее время эта страна ожидает прибытия большего количества беженцев.

Что происходит на белорусской-польской границе

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.

Минск постоянно обвинял Варшаву в неподобающем обращении с нелегалами, а Минобороны Польши показало видео, как белорусский спецназ издевается над мигрантами.

В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

Реакция Украины