Наступление на всех фронтах: какие "сюрпризы" готовит Беларусь для Украины и будет ли помощь ЕС

Режим Лукашенко буквально транзитом пускает беженцев из Азии и Ближнего Востока в ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Европа на ушах из-за обострения кризиса беженцев. В минувший понедельник появилась информация, что сотни мигрантов в сопровождении вооруженных белорусских силовиков стягиваются к границе Беларуси с Польшей. Впоследствии некоторым из них даже удалось прорваться через границу между странами. Нашествие иностранцев не прекращалось, более того – они начали разбивать целые лагеря. Поэтому вдоль белорусско-польской и белорусско-литовской границы объявили чрезвычайное положение. В ситуации, которая начала выходить из-под контроля, Польша обвиняет Минск и Москву. К разрешению конфликта привлекли Евросоюз и НАТО.

По какому сценарию мигрантский кризис будет развиваться дальше и что делает Европа, чтобы помочь конфликту? Сайт "Сегодня" расспросил авторитетных дипломатов.

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В поисках крайнего

Отдельные политики решили, что спасения не нужно долго искать, оно рядом с точкой кипения — в Украине. Идею, чтобы мы приютили беженцев, выразилэксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком бундестаге Нильс Шмид. На что получил резкий ответ секретаря СНБО Алексея Данилова, мол, с какой стати мы это должны делать.

Для того чтобы объяснить ситуацию, журналист сайта "Сегодня" обратился к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины Андрею Гончаруку. Дипломат говорит, что такое отношение отдельных политиков к нам возникло из-за слабой позиции власти.

"С нашей экономической ситуацией я вообще не понимаю, кто их здесь кормить будет. Ну, скажет Евросоюз нам, даст деньги на то, чтобы кормить и так далее. А кто обеспечит место их пребывания? Разве у нас есть свободные площади, свободные помещения, чтобы принять людей? Это выглядит как очередной поцелуй, не знаю куда, но не в щечку и не в лицо", — возмущается Гончарук.

Андрей Гончарук: "Это выглядит как очередной поцелуй не знаю куда" / Фото: dmitryfirtash.com

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Надо показывать недовольство, подбирая слова. В этом убежден бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин. Об этом эксглава МИД сказал в комментарии сайту "Сегодня":

"Я бы не отвечал так резко немцам. Тем более что и канцлер будет от социал-демократов, и президент господин Штайнмайер от социал-демократов. И нам просто говорить и поднимать градус риторики, особенно употребляя некорректные высказывания отнюдь нет смысла. Тем более от Совета нацбезопасности. Политики должны делать политические заявления, а СНБО должен заниматься безопасностью. Именно поэтому ответ должен быть четким, жестким, но вполне корректным и вежливым. Поскольку немцы — наши партнеры и это не их официальная позиция".

Украина должна быть готова

Вместе с тем Климкин говорит, что вторжение беженцев через украинские границы вполне реально.

"Это можно сделать за 5 минут. Сейчас они туда прилетают, их кормят, даже кое-кому платят деньги. Они идут к границе, создают там лагеря беженцев. Это абсолютный шантаж со стороны Путина. На фоне энергетического кризиса он создает еще и миграционный. А переориентировать их на украинскую границу – это просто им сказать: "Вот есть Украина, у нее безвизовый режим с ЕС. Вы попадете в Украину, а потом каким-то образом в Европу". Белорусские друзья, с которыми я общаюсь, говорят, что именно такой логикой хотят переориентировать те потоки. И это будут сутки, когда они это смогут сделать", — говорит экс-глава МИД.

Павел Климкин: "Это абсолютный шантаж со стороны Путина." / Фото: bitva.wiki

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В случае обострения ситуации, Климкин предлагает совместно с Польшей, Латвией, Литвой отработать единую стратегию на уровне секретарей СНБО. Пока же украинские власти разрабатывают самостоятельный план, как отгородиться от незваных гостей. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина в следующем году возведет границу с Россией и Беларусью. А еще будет готовить давать отпор украинцев с территориальной обороны на специальных учениях.

Кому протягивать руку помощи

Отдельные политики уверяют, что Украина должна помогать своим соседям. Но чем мы можем помочь не понимают даже опытные дипломаты. В разговоре с журналистом "Сегодня" бывший министр иностранных дел Украины (2003-2005 и 2010-2012) Константин Грищенко подчеркнул:

"В этом случае это политическая, моральная поддержка. Если возникает нехватка какого-то материала, его можно снабжать. Но я не вижу, что больше нужно предлагать на сегодняшний день".

Но добавляет, что помочь можно коллективно. Однако нужно понимать, с кем вести переговоры.

"Лукашенко ни с кем не общается, потому что он уже давно под санкциями, на него какие-либо просьбы или призывы не работают. Поэтому этот кризис продолжается. И все понимают, что ключ лежит в Москве и поэтому обращаются туда", — объясняет Грищенко.

Констянтин Грищенко: "Я не вижу, что более нужно предлагать сегодня" / Фото: m.day.kyiv.ua

Европа и НАТО – ваш выход

Как урегулировать ситуацию на востоке Европы должны решать на уровне наиболее влиятельных объединений. Эксклюзивно для нашего издания Глава миссии Украины при НАТО в 2000-2005 годах Владимир Хандогий поделился своим видением:

"Нужно зафиксировать в соответствующих двусторонних документах или в рамках ЕС или НАТО солидарность всех стран Европы против этой, я бы сказал, новой гибридной войны. Но уже не гибридная война Россия-Украина, а гибридная война Россия-Европа. Идея должна состоять в том, чтобы вернуть тех беженцев, которые накопились на территории Беларуси сегодня, в страны их происхождения, и за это должна нести ответственность Беларусь и Российская Федерация. Без согласия России вряд ли Беларусь пошла бы на такие шаги, поскольку там организовали хаб, куда десятками авиарейсов завозят эмигрантов, которые, фактически, являются "снарядами", если их можно так назвать, против западного мира".

Владимир Хандогий: "Это уже не гибридная война Россия-Украина, а гибридная война Россия-Европа" / Фото: УНИАН

Ответственность за решение проблемы лежит на Европейском союзе и НАТО. Ибо именно они юридически обязаны защищать страну-члена ЕС. Об этом сайту "Сегодня" сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Юрий Костенко. А еще он уверен, что сделать это будет не так-то легко, так как инициатива идет не от Лукашенко, а от Путина.

"Я могу критиковать Евросоюз, НАТО за то, что они достаточно спокойно реагируют на новые виды агрессии, которую формирует российская неоимперская политика. На такие вещи должна быть молниеносная реакция в виде соответствующего законодательства, принимаемого Евросоюзом, в виде соответствующих изменений доктрины НАТО относительно подобных угроз. И самое главное – в виде санкционной политики. Сейчас Запад проявляет традиционно свою либеральную ожидающую позицию. Она не работает, она не эффективна. Она порождает очень много новых проблем. Пока агрессора не остановят, активно будет развиваться наступление на всех фронтах", — предостерегает дипломат.

Юрий Костенко: "Пока агрессора не остановят, активно будет развиваться наступление по всем фронтам" / Фото: Укринформ

Вместе с тем европейские лидеры активно ведут переговоры с хозяином Кремля. Это вопрос в телефонном разговоре с Путиным поднимала канцлер Германии Ангела Меркель. Страны-члены НАТО собирались на отдельное совещание. Евросоюз дал публичный ответ на газовый шантаж со стороны Лукашенко.

Однако пока попытки надавить на двух находящихся в заговоре президентов напрасны. А тем временем нашествие нелегальных "туристов" штурмует границы Финляндиии разрабатывает план атаки Украины.