Будет новая граница с РФ и Беларусью? Громкое заявление Монастырского

Украина в следующем году построит новую границу с Россией и Беларусью, чтобы в будущем не допустить проблем, с которыми сейчас столкнулись страны ЕС из-за миграционного террора Беларуси.
Об этом заявил в программе "Право на владу" министр внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, в Украине в течение десятилетий отсутствовала стратегическая политика относительно государственной границы.
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"Я имею в виду фактическое отсутствие нормальной границы между Украиной и Россией, и Украиной и Республикой Беларусь. Этот миграционный кризис – он для нашего сознания обостряет: а что же у нас там? Есть ли граница? Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет. Это наша общая задача, задача этого правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, – в следующем году построить границу между Украиной и Россией, и Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", – заявил Монастырский.
Миграционная угроза для Украины
- После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
- А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
- Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белоруско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
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