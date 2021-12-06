Кто прорвался, останутся в ЕС – решение ЕСПЧ по мигрантам из Беларуси

Теперь задача польских пограничников никого не пропустить / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) определился с позицией относительно нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в страны Европейского Союза с территории Беларуси. ЕСПЧ запретил высылать мигрантов обратно в Беларусь.

Об этом сообщается на сайте Европейского суда по правам человека.

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Решение

"В большинстве жалоб, когда заявители утверждали, что находятся в Польше, и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 на установленный срок и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно были на территории Польши", – говорится в решении Европейского суда. Таким образом суд признал, что Беларусь является страной, где для людей существует угроза жизни или здоровью.

Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения предварительных мер, решение по которым суд принимает оперативно и оно обязательно для исполнения.

Ситуация на границе