Хто прорвався, залишаться в ЄС – рішення ЄСПЛ щодо мігрантів із Білорусі

Тепер завдання польських прикордонників нікого не пропустити / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначився із позицією щодо нелегальних мігрантів, яким вдалося проникнути до країн Європейського Союзу з території Білорусі. ЄСПЛ заборонив висилати мігрантів назад до Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Європейського суду з прав людини.

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Рішення

"У більшості скарг, коли заявники стверджували, що перебувають у Польщі, і просили не висилати їх назад до Білорусі, суд застосував правило 39 на встановлений строк і ухвалив, що заявники не повинні бути вислані з Польщі, якщо вони дійсно були на території Польщі", – йдеться у рішенні Європейського суду. Таким чином, суд визнав, що Білорусь є країною, де для людей існує загроза життю чи здоров'ю.

Правило 39 регламенту ЄСПЛ передбачає можливість застосування попередніх заходів, рішення щодо яких суд приймає оперативно та воно є обов'язковим для виконання.

Ситуація на кордоні