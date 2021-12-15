"Кто, бл...дь, пойдет в атаку?" – Богдан рассказал о чистках в спецслужбах после провала с "вагнеровцами"

Андрей Богдан раскритиковал политику властей в ситуации с "вагнергейтом" / Фото: Коллаж: Сегодня

Все высокопоставленные чины, кто знал о спецоперации по доставке в Украину российских наемников из ЧВК "Вагнер", были уволены после провала операции. Это заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и глава Минобороны Андрей Таран.

Об этом заявил также уволенный, но чуть раньше, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Громкое заявление

"Глянь, как они обращаются с людьми, которые служат Родине. Четыре человека принимали непосредственно там какое-то участие в операции и теперь уволены", – отметил Андрей Богдан.

Почему операция была отменена в последний момент, бывший глава Офиса президента не знает.

"Не знаю, почему, кто, зачем. Это безумие. Это могла быть операция… Про нее уже фильмы снимают, хотя она провалена. А представляешь, какие были бы фильмы, если бы это провели? Там минимальные риски. Что он (Владимир Зеленский. – Ред.) несет?" – высказался Богдан.

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В итоге после чистки в рядах силовых структур не осталось никого, кто бы сейчас мог защитить Родину.

"Никого. А потом: "Наступайте..." Сейчас министр обороны (Алексей Резников. – Ред.) классный. Он очень хороший человек… Я его знаю очень много лет. Но какой он министр обороны? Ну он адвокат… К чему я это?.. Я сегодня видел: "Пусть нападают. Реки крови. Мы зальем всю Россию кровью и трупами закидаем". Ты на фронте был? Смотри: после этой ситуации кто, бл...дь, пойдет в атаку? Кто пойдет в атаку, когда сзади потом скажут: "Мы тебя не отправляли..." Когда предали всех, уволили, на голову на**али и сделали вид, что сами же виноваты", – резюмировал Богдан.

"Вагнергейт"