"Хто, бл...дь, піде в атаку?" – Богдан розповів про чистки в спецслужбах після провалу з "вагнерівцями"

Андрій Богдан розкритикував політику влади у ситуації з "вагнергейтом" / Фото: Колаж: Сьогодні
Усі високопоставлені чини, хто знав про спецоперацію з доставлення в Україну російських найманців з ПВК "Вагнер", були звільнені після провалу операції. Це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов, начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба, перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак та глава Міноборони Андрій Таран.
Про це заявив також звільнений, але раніше, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Гучна заява
"Глянь, як вони поводяться з людьми, які служать Батьківщині. Чотири людини брали безпосередньо там якусь участь в операції і тепер звільнені", – наголосив Андрій Богдан.
Чому операцію було скасовано в останній момент, колишній глава Офісу президента не знає.
"Не знаю, чому, хто, навіщо. Це безумство. Це могла бути операція... Про неї вже фільми знімають, хоча вона провалена. А уявляєш, які були б фільми, якби це провели? Там мінімальні ризики. Що він (Володимир Зеленський. – Ред.) несе?" – висловився Богдан.
Тепер після чищення у лавах силових структур нікого не залишилося, хто б міг захистити Батьківщину.
"Нікого. А потім: "Наступайте..." Зараз міністр оборони (Олексій Резніков. – Ред.) класний. Він дуже хороша людина... Я його знаю дуже багато років. Але який він міністр оборони? Ну він адвокат... До чого я це?.. Я сьогодні бачив: "Нехай нападають. Ріки крові. Ми заллємо всю Росію кров'ю і трупами закидаємо". Ти на фронті був? Дивись: після цієї ситуації хто, бл...дь, піде в атаку? Хто піде в атаку, коли ззаду потім скажуть: "Ми тебе не відправляли..." Коли зрадили всіх, звільнили, на голову на**али і вдали, що самі ж винні", – резюмував Богдан.
"Вагнергейт"
- У 2020 року Білорусь затримала, а потім передала Росії 32 найманці приватної військової компанії "Вагнер", отже, операцію українських спецслужб було зірвано.
- У вересні 2020 року глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер", яке нібито планували українські спецслужби.
- Колишні працівники розвідки Роман Червінський та Юрій Семенюк запевняють, що на них чиниться тиск через провал спецоперації щодо "вагнерівців". Також вони висунули версію, що зрив спецоперації із затримання російських бойовиків ПВК "Вагнер" міг статися через витік інформації або з офісу президента, або від українських спецслужб.
- Під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що інформацію про спецоперацію щодо "вагнерівців" злив колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.