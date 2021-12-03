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"Або мовчіть, або…" – розвідники здали всіх, хто погрожував через "вагнергейт"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 22:44
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Учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" просили говорити неправду
Операція розроблялася кілька років, а зірвалася в липні 2020 року / Колаж "Сьогодні"
Операція розроблялася кілька років, а зірвалася в липні 2020 року / Колаж "Сьогодні"

Колишні працівники розвідки Роман Червинський та Юрій Семенюк запевняють, що на них чиниться тиск через провал спецоперації по "вагнерівцям". Зокрема, за їхніми словами, нібито Офіс президента погрожує зареєструвати проти них кримінальні провадження.

Про це вони розповіли в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Погрози

Юрій Семенюк пояснив хронологію усіх погроз від свого колишнього керівництва у спецслужбах: "Перший тиск – це стосовно усунення від виконання посадових обовʼязків. А другий – випадково дізнався, що паспорт (закордонний. – Ред.) не є дійсним. Хоча він був дійсним".

Його колега, полковник запасу ЗСУ Роман Червинський заявив, що їх змушували говорити неправду про спецоперацію.

"Були пропозиції сказати, що такої спецоперації не було. Саме у лютому цього року ми були у керівників наших підрозідлів, і вони говорили це прямим текстом: або мовчіть, або… Намагалися переконати нас і мене особисто, що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я з ними навіть не мав бажання про це говорити. І казав: "Якщо ви готові на біле говорити чорне, я цим займатися не буде". І тому почалися погрози… Я не повірив, але коли сталася ситуація із Юрієм (Семенюком. – Ред.) – я зрозумів, що це можливо в нашій країні", – сказав він.

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Спецслужбовець також додав, що послання про погрози були нібито від команди президента Володимира Зеленського.

"Були погрози кримінальними провадженнями, які нібито передавалися нібито Офісом президента. Передавалися такі посили: ви будете притягуватися до відповідальності, ви маєте мовчати", – розповів Червинський.

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