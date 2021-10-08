Конфликтовал с Богданом и лишил мандата Микитася – кому мешал Антон Поляков

За два года в политике Антон Поляков нажил много недоброжелателей. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 8 октября, в Киеве был найден мертвым народный депутат Украины Антон Поляков. Около 2 часов ночи мужчине стало плохо в такси, и он потерял сознание. Медики скорой помощи пытались реанимировать Полякова, но нардеп скончался. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Однако правоохранители все же открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". При этом, как информируют СМИ, со ссылкой на собственные источники в МВД, сердце нардепа могло остановиться из-за отравления.

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Сайт "Сегодня" попытался выяснить, кому мог мешать Поляков, если его действительно убили.

В Киеве умер Антон Поляков / Фото: Коллаж: Сегодня

Выиграл выборы у Микитася

В 2019 году Антон Поляков как кандидат от партии "Слуга народа" выиграл выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №206 в Черниговской области у действующего тогда депутата парламента, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Поляков набрал 33,15%, голосов избирателей, Микитась – 22,23% голосов. Третье место занял выдвиженец от "Радикальной партии Олега Ляшко", глава Черниговского районного совета Александр Ларченко – он набрал 7,08%.

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Экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась проиграл выборы Антону Полякову / Фото: Facebook

Торговля округами

Уже после выборов Поляков рассказывал, что за его проигрыш на выборах Микитась передал 1,5 миллиона долларов депутату Валерию Давиденко, партнером по бизнесу которого был глава штаба "Слуги народа" в Черниговской области Павел Халимон.

"Другие округа по области также были проданы. Сумм не знаю. Также мне известно, что в 208-м округе, где избирался сам Давиденко и его коллега Борис Приходько (позафракционный депутат, избранный в 210-м округе) были нарочно поставлены слабые кандидаты от "Слуги народа", – говорил Поляков.

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Он добавил, что именно Давиденко привел в "Слугу народа" нынешнего главу партии Александра Корниенко. Поляков также отметил, что доложил о ситуации главе Офиса президента Андрею Богдану.

"После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба "Слуги народа" Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает. И Халимон не будет иметь отношения к руководящим должностям ни в партии, ни в парламенте. Но вскоре Халимона сделали замглавы фракции", – сказал Поляков, подчеркнув, что Богдан не поставил в известность президента Владимира Зеленского о произошедшем на округах.

Павел Халимон, по словам Полякова, торговал округами. Фото: agropolit.com

Ссора с Богданом

10 ноября Антона Полякова приняли в члены партии "Слуга народа", но уже 15 ноября исключили из парламентской фракции. Как объяснили "слуги народа" – из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду вопросов. Также "слуги" отметили, что на заседаниях фракции Поляков конфликтовал с руководством, а на одном из заседаний ссорился с главой Офиса президента Андреем Богданом, который упрекал его в том, что депутат позволяет себе пропускать заседания.

На одном из заседаний Поляков поссорился с главой Офиса президента Андреем Богданом / Фото: Офис Президента Украины

В свою очередь Поляков объяснил, что не сошелся с Богданом во мнениях по вопросу расследования хищения двух миллиардов гривен из "Ощадбанка" в 2013-2014 годах, в котором подозревался народный депутат Украины Борис Приходько. Более того, политик заявил тогда журналистам, что партнер Приходько по махинациям в "Ощадбанке", внефракционный нардеп Валерий Давиденко заказал покушение на него. К слову, этот тот самый Давиденко, которому якобы Микитась передавал деньги за проигрыш Полякова на выборах.

Валерий Давиденко и Борис Приходько, по мнению Полякова, были причастны к махинациям с Ощадбанком / Фото: РБК

Поляков направил несколько писем к президенту с просьбой взять это дело под личный контроль, а также начал собирать подписи за отставку действующего тогда генерального прокурора Руслана Рябошапки из-за его бездеятельности.

Свое исключение из фракции нардеп объяснил местью Андрея Богдана за то, что он пытался открыть глаза президенту на "торговлю округами", ведущуюся главой партии Александром Корниенко, нежеланием наказывать коррупционеров и многим другим. Все это, по словам нардепа, свидетельствовало об "изолировании президента от информации".

Атаки на "слуг народа"

Поляков начал активно "атаковать" своих бывших коллег. В своем Telegram-канале он опубликовал аудио разговор нардепов "Слуги народа" Юрия Коряченкова (Юзик) и Владлена Неклюдова с руководством Днепропетровской полиции. На записи политики объясняли правоохранителям "правила работы", при которых в обмен на лояльность и долю силовики получали партийную поддержку. По данному факту Поляков также написал заявление в НАБУ.

Но наибольший резонанс в обществе вызвало обсуждение нового замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, якобы попавшей на должность благодаря неким сексуальным услугам. Вскоре после "слива" девушка была уволена.

Любопытно, что на тот момент Антон Поляков официально так и не был исключен из фракции. Но этот "слив", а также обращение в антикоррупционные органы по данному факту привели к тому, что 3 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально объявил об исключении из фракции Полякова и еще двух депутатов: Анны Скороход и Романа Иванисова.

После "слива" замминистра инфраструктуры Александра Клитина была уволена / Фото: Facebook

С тех пор нардеп продолжал свою "войну" с партией, по его мнению, предавшей начальные партийные идеалы и президента.

Поляков заявлял, что голоса в Раде за открытие рынка земли покупали, предлагая от 20 до 200 тысяч долларов. Нардеп требовал проведения служебного расследования для выяснения причин неподачи уже новым главой Офиса президента Андреем Ермаком декларации о доходах, пытался препятствовать принятию "антиколомойского" закона и поднимал вопросы коррупции на таможне.

Деньги в конвертах

Антон Поляков также рассказывал, как "слуги народа" за деньги отдавали свои голоса. В частности, за три дня до смерти нардеп в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что депутаты раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Верховной Рады.

"Когда было прошлое голосование по олигархах, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги. Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай? При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – заявил Поляков.

Также вечером 7 октября депутат раскритиковал партию "Слуга народа" за то, что три из пяти законопроектов, которые он предложил, не вынесли в зал на голосование.

Антон Поляков: "Депутатам раздавали деньги прямо в туалете Рады" / Фото: Facebook

"Заказчик убийства" Полякова застрелился

В мае 2020 года нардеп Валерий Давиденко, которого Поляков в октябре 2019 года обвинял в заказе собственного убийства, застрелился в своем офисе. Поляков принес соболезнование родным и отметил, что помимо версии самоубийства, стоит рассматривать и версию убийства Давиденко. По его словам, политика могли убить, как за некие старые дела времен Виктора Януковича, так и за махинации на выборах 2019 года.

Валерия Давиденко могли убить за дела времен Януковича и за махинации на выборах 2019 года, говорил Поляков / Фото: Facebook

К смерти Полякова причастен криминальный авторитет?

Тем временем стало известно, что полиция проверяет возможную причастность к смерти Полякова помощника народного депутата Анны Скороход Руслана Джамбулатова. Якобы в такси Поляков сел не сам – его посадил туда Джамбулатов, который считается криминальным авторитетом и состоит в санкционном списке СНБО. По предварительной информации, мужчину уже задержали правоохранители.

Руслана Джамбулатова задержала полиция. Фото: скриншот

Поляков мешал многим

Как видим, за два года своей политической деятельности Антон Поляков нажил немалое количество если не врагов, то недоброжелателей. Нардеп часто "переходил дорогу "сильным мира сего" и многим мешал. Но имеет ли смерть нардепа криминальный характер или она была вызвана естественными причинами – выяснит следствие.

Что известно об Антоне Полякове?

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".

Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок – более 16 тысяч.

2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.

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