Когда уволят Разумкова – Рада приняла решение

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Верховная Рада рассмотрит отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в четверг, 7 октября.

Соответствующее решение приняли народные депутаты на заседании ВРУ во вторник, 5 октября. За проголосовали 246 парламентариев.

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Результаты голосования. Фото: скриншот

По мнению главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, по регламенту так голосовать можно.

"Напомню вам такой пример. Только за прошлую сессию около 50 законов были проголосованы в первом чтении без выдержки срока в 10 дней для ознакомления с законами", – сказал он.

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Что известно об отставке Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".