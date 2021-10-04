Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Власть События

Запущена процедура отзыва спикера Верховной Рады Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 октября, 19:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Об этом написал на своей официальной странице Дмитрий Разумков

Запущена процедура отставки спикера Верховной Рады Украины, о которой говорилось последнюю неделю.

"По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!", – об этом написал на своей официальной странице в Телеграме Дмитрий Разумков.

Реклама

Читайте также:

Буквально за час до этого глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия побывал в Офисе президента Украины, после чего вернулся в Верховную Раду, решать вопрос с повесткой дня на ближайшее заседание ВР и вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Реклама

Как развивались события

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
  • На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".
  • Во время съезда "Большой фракции" политической партии "Слуга народа", которая проходит в Трускавце, собрала более 150 подписей за инициирование отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.61

Российский рубль (₽)

0.36

Евро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Короновирус за неделю

64 606

заболело за неделю в Украине

+44%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять