Когда уволят Разумкова – дата

Дмитрий Разумков может уйти в отставку в четверг. / Фото: Facebook
Рада собирает внеочередное заседание по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в четверг, 7 октября.
Об этом сообщают СМИ.
"Поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг в 16:00", – сказал спикер парламента на Согласительном совете с главами фракций.
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Отставка Разумкова
- 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
- После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
- Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
- На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".