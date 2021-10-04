Когда уволят Разумкова – дата

Дмитрий Разумков может уйти в отставку в четверг. / Фото: Facebook

Рада собирает внеочередное заседание по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в четверг, 7 октября.

Об этом сообщают СМИ.

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"Поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг в 16:00", – сказал спикер парламента на Согласительном совете с главами фракций.

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Отставка Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".