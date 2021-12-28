Как США сдержат РФ от нападения на Украину – названы три сценария

Соединенные Штаты не готовы поступаться суверенитетом Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина, США и Запад пытаются дипломатически сдержать Россию, предпринимая политические, экономические и оборонные меры. Об этом в интервью LB.ua рассказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.
Три уровня сдерживания России от США
Первые сдерживающие меры – посредством политических сигналов. Сигналы, которые мы слышим от Соединенных Штатов, направлены на то, чтобы достаточно ясно показать России, что поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непоколебимой, несмотря на любые ультиматумы. Американская администрация сейчас проводит активную работу по объединению трансатлантического сообщества перед угрозой новой волны агрессии России против Украины.
Вторые – экономического характера. Президент Джо Байден публично и прямо дал понять Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет удивительно высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми. Это, в сущности, предупреждение о новых мощных санкциях.
Третий важный элемент – развитие оборонных и экономических возможностей Украины, предоставление ей действенной помощи, летального оружия – чтобы мы могли себя защитить.
Напомним, 27 декабря бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос выделил три фактора, которые будут на стороне украинской армии в случае полномасштабного вторжения России.
В тоже время бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что мощные санкции, военная поддержка Украины и разоблачение военных преступлений России может заставить президента РФ Владимира Путина закончить войну против Украины.
Россия против Украины в НАТО
- 23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции потребовал от Запада дать гарантии безопасности России. Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток". "Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО… А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии, и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – сказал он.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление главы российского государства и отметил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток. "НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса", – ответил он.
- Путин на полном серьезе заявил, что боится ракет НАТО, которые Альянс установит в Украине, и тогда по Москве можно будет ударить за 5-10 минут.
- Также Путин попугал своих соотечественников, что Украина готовится при помощи НАТО вернуть себе Крым. Президент РФ заявил, что США могут попытаться подтолкнуть нашу страну к освобождению захваченного россиянами полуострова.