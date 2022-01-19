Как спасти Украину от России — Блинкен назвал три пути

Энтони Блинкен. Коллаж "Сегодня"

США настроены решительно, чтобы защитить Украину от российской агрессии. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину в эксклюзивном интервью руководителю "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославе Гонгадзе, которое транслировал телеканал "Украина".

"Прежде всего мы предоставили России выбор между диалогом и дипломатией, с одной стороны, и конфронтацией и ее тяжелыми последствиями – с другой стороны. У нас были дипломатические контакты с Россией по поводу стратегической стабильности. Мы надеемся, что для России преимущество в том, чтобы выбрать дипломатический путь. Мы знаем, что агрессия против Украины продолжается. Мы — не только США, а и многие страны — будем решительно двигаться", — сказал он.

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Блинкен назвал три способа, которые помогут противостоять России.

"Есть три пути. Во-первых, мы интенсивно вырабатываем мощные финансовые, экономические, экспортные санкции. Я не говорю подробно об этом, еще слишком рано, но мы скоординировались с партнерами США. Второе — мы предоставляем дальнейшую оборонную и военную помощь Украине. Третье — безусловно, НАТО будет усиливать оборону на восточном фланге. Удивляет в этом то, что если подумать, президент Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить. Кроме всего прочего, после российского захода в Украину, когда она забрала Крым и вошла на Донбасс, появились последствия и для самой России. Мы должны не оставлять дипломатических попыток и посмотрим, что президент Путин скажет. Но мы вернемся ко всем рычагам влияния (в случае усиления агрессии. — Ред.)", — сказал госсекретарь США.

Визит Блинкена в Украину

Энтони Блинкен прилетел в Киев утром 19 января. На этот день были запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины:

подтвердить поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны Соединенных Штатов;

обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией;

провести консультацию по поводу следующих действий.

Энтони Блинкен во время своего визита сообщил, что Украина в 2022 году получит дополнительную помощь от США.

Перед своим приездом в Киев госсекретарь США объяснил, почему вопрос Украины важен для всего мира.

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