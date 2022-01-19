Як врятувати Україну від Росії – Блінкен назвав три шляхи

Ентоні Блінкен. Колаж "Сьогодні"

США рішуче налаштовані, щоб захистити Україну від російської агресії. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до України в ексклюзивному інтерв'ю керівнику "Голосу Америки" у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, яке транслював телеканал "Україна".

"Передусім ми надали Росії вибір між діалогом і дипломатією, з одного боку, і конфронтацією та її важкими наслідками – з іншого боку. У нас були дипломатичні контакти з Росією стосовно стратегічної стабільності. Ми сподіваємося, що для Росії перевага в тому, щоб вибрати дипломатичний шлях. Ми знаємо, що агресія проти України триває. Ми — не лише США, а й багато країн — рішуче рухатимемося", – сказав він.

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Блінкен назвав три способи, які допоможуть протистояти Росії.

"Є три шляхи. По-перше, ми інтенсивно виробляємо потужні фінансові, економічні, експортні санкції. Я не говорю докладно про це, ще зарано, але ми скоординувалися з партнерами США. Друге — ми надаємо подальшу оборонну та військову допомогу Україні. Третє — безумовно, НАТО посилюватиме оборону на східному фланзі. Дивує в цьому те, що, якщо подумати, президент Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити. Окрім усього іншого, після російського заходу в Україну, коли вона забрала Крим та увійшла на Донбас, з'явилися наслідки і для самої Росії. Ми маємо не залишати дипломатичних спроб і подивимося, що президент Путін скаже. Але ми повернемося до всіх важелів впливу (у разі посилення агресії. — Ред.)", – сказав держсекретар США.

Візит Блінкена в Україну

Ентоні Блінкен прилетів до Києва вранці 19 січня. Цього дня були заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.

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Блінкен розповів, що для його візиту в Україну було три причини:

підтвердити підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України з боку Сполучених Штатів;

обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, яку представники США завершили разом із Росією;

провести консультацію стосовно наступних дій.

Ентоні Блінкен під час свого візиту повідомив, що Україна у 2022 році отримає додаткову допомогу від США.

Перед своїм приїздом до Києва держсекретар США пояснив, чому питання України важливе для всього світу.

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