Как Саакашвили тайно пробирался в Грузию – видео с парома

Саакашвили добирался на пароме, но удобства были так себе. Коллаж "Сегодня"

В Сети появились кадры, как глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили добирался с Украины в Грузию на пароме.

Соответствующее видео показали российские пропагандисты на одном з телеканалов РФ.

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Как известно, в Грузию по морю можно добраться только из Одесской области. Оттуда курсирует паром в Батуми.

Накануне в грузинской прокуратуре рассказывали, что 28 сентября около 23:00 в порт Поти вошло судно, которое отправилось из украинского Черноморска. С этого судна 29 сентября отправился грузовик, который был загружен молочной продукцией, – внутри находился Саакашвили.

Спустя почти месяц впервые появилось видео, как политик на пароме добирается в Грузию. На заднем плане видны коробки, возможно, как раз с "молочкой".

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Саакашвили в грузинском заточении

Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.

Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.

Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.