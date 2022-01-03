Холодная война и передел Европы: опасный прогноз от Кристины Квин

Кристина Квин рассказала, во что выльется конфликт Росси с Украиной для других стран / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты всегда будут на стороне Украины и окажут ей поддержку. А пока Кремль хочет расколоть Запад и вернуть Украину в советскую эпоху. Об этом временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин написала в своей колонке для Нового времени.

По ее словам, то, что Россия "махает кулаками" у границ с Украиной, никак не повлияет на факт, что санкции будут применяться и расширяться.

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"Сегодня около 100 000 российских военнослужащих находятся на границе с Украиной в очевидной попытке заставить ее и ее западных партнеров принять постоянно расширяющийся список реваншистских "красных линий". Все это, по всей видимости, делается с целью затащить Украину обратно в советскую эпоху, а ее партнеров – в расколотый надвое мир холодной войны, чтобы отбросить назад прогресс последних тридцати лет и совершить передел Европы", – сказала она.

Также она отметила, что США остаются постоянным партнером Украины и тесно сотрудничают с ЕС и НАТО.

Переговоры Путина и Байдена

В ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.

Эти переговоры прошли на фоне сообщений американских СМИ, что ВВС США провели свои первые разведывательные полеты на восточной границы Украины, предположительно, собирая информацию о размещении войск РФ в регионе.

25 декабря газета The New York Times со ссылками на американских официальных лиц сообщила, что Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения.

На сайте Белого дома уточнили, что Джо Байден в разговоре с Путиным дал понять: Россию ждет решительный ответ, если она продолжит строить планы о вторжении в Украину. Кроме того, президент США выразил надежду на переговоры России с НАТО по вопросам безопасности в 2022 году.

Санкции против России

1 января более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Белый дом обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину.

В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что призыв бывших чиновников США может сорвать переговоры президентов США и РФ.

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В иностранных СМИ активно распространяется информация о том, что новая немецкая власть и США договорились о жестких совместных действиях против "Северного потока – 2" в случае широкомасштабного российского вторжения в Украину.

О санкциях против российского газопровода в случае использования газа в качестве оружия в ФРГ и США предупреждают уже давно.

Но Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского Союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.