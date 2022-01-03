Холодная война и передел Европы: опасный прогноз от Кристины Квин

Кристина Квин рассказала, во что выльется конфликт Росси с Украиной для других стран / Фото: Коллаж: Сегодня
Штаты всегда будут на стороне Украины и окажут ей поддержку. А пока Кремль хочет расколоть Запад и вернуть Украину в советскую эпоху. Об этом временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин написала в своей колонке для Нового времени.
По ее словам, то, что Россия "махает кулаками" у границ с Украиной, никак не повлияет на факт, что санкции будут применяться и расширяться.
"Сегодня около 100 000 российских военнослужащих находятся на границе с Украиной в очевидной попытке заставить ее и ее западных партнеров принять постоянно расширяющийся список реваншистских "красных линий". Все это, по всей видимости, делается с целью затащить Украину обратно в советскую эпоху, а ее партнеров – в расколотый надвое мир холодной войны, чтобы отбросить назад прогресс последних тридцати лет и совершить передел Европы", – сказала она.
Также она отметила, что США остаются постоянным партнером Украины и тесно сотрудничают с ЕС и НАТО.
Переговоры Путина и Байдена
- В ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.
- Эти переговоры прошли на фоне сообщений американских СМИ, что ВВС США провели свои первые разведывательные полеты на восточной границы Украины, предположительно, собирая информацию о размещении войск РФ в регионе.
- 25 декабря газета The New York Times со ссылками на американских официальных лиц сообщила, что Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения.
- На сайте Белого дома уточнили, что Джо Байден в разговоре с Путиным дал понять: Россию ждет решительный ответ, если она продолжит строить планы о вторжении в Украину. Кроме того, президент США выразил надежду на переговоры России с НАТО по вопросам безопасности в 2022 году.
Санкции против России
1 января более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Белый дом обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину.
В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что призыв бывших чиновников США может сорвать переговоры президентов США и РФ.
В иностранных СМИ активно распространяется информация о том, что новая немецкая власть и США договорились о жестких совместных действиях против "Северного потока – 2" в случае широкомасштабного российского вторжения в Украину.
О санкциях против российского газопровода в случае использования газа в качестве оружия в ФРГ и США предупреждают уже давно.
Но Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского Союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.