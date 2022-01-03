Холодна війна та переділ Європи: небезпечний прогноз від Крістіни Квін

Крістіна Квін розповіла, у що виллється конфлікт Росії з Україною для інших країн / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати завжди будуть на боці України і нададуть їй підтримку. А поки що Кремль хоче розколоти Захід і повернути Україну в радянську епоху. Про це тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін написала на шпальті Нового времени.

За її словами, те, що Росія "махає кулаками" біля кордонів з Україною, ніяк не вплине на факт, що санкції застосовуватимуться та розширюватимуться.

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"Сьогодні близько 100 000 російських військовослужбовців перебувають на кордоні з Україною в очевидній спробі змусити її та її західних партнерів прийняти список реваншистських "червоних ліній", що постійно розширюється. Все це, очевидно, робиться з метою затягнути Україну назад у радянську епоху, а її партнерів – у розколотий надвоє світ холодної війни, щоб відкинути назад прогрес останніх тридцяти років і здійснити переділ Європи", – сказала вона.

Також вона зазначила, що США залишаються постійним партнером України та тісно співпрацюють з ЄС та НАТО.

Переговори Путіна та Байдена

Вночі проти 31 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня.

Ці переговори відбулися на тлі повідомлень американських ЗМІ, що ВПС США провели свої перші розвідувальні польоти вздовж східного кордону України, ймовірно, збираючи інформацію про розміщення військ РФ у регіоні.

25 грудня газета The New York Times, посилаючись на американських офіційних осіб, повідомила, що Пентагон розробляє план надання Україні розвідданих щодо можливого російського вторгнення.

На сайті Білого дому уточнили, що Джо Байден у розмові з Путіним дав зрозуміти: Росію чекає рішуча відповідь, якщо вона продовжить будувати плани про вторгнення в Україну. Крім того, президент США висловив надію на переговори Росії з НАТО з питань безпеки у 2022 році.

Санкції проти Росії

1 січня понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів у питаннях Росії закликали Білий дім оприлюднити санкції проти РФ, які будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну.

У відповідь голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков заявив, що заклик колишніх чиновників США може зірвати переговори президентів США та РФ.

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В іноземних ЗМІ активно поширюється інформація про те, що нова німецька влада та США домовилися про жорсткі спільні дії проти "Північного потоку – 2" у разі широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Про санкції проти російського газопроводу в разі використання газу як зброї у ФРН та США попереджають уже давно.

Але Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують з напрацюванням серйозних санкцій проти РФ через її агресію стосовно України. Країни Європейського Союзу покладаються на дипломатичні методи врегулювання конфлікту між Україною та РФ.