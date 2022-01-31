Запад работает не на нас: Резников недоволен "нагнетанием" вокруг вторжения РФ

Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

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По мнению Резникова, сообщения о сокращении количественного состава в посольствах или выезде семей сотрудников — "это работа не на нас с вами", а на внутренний рынок, на внутреннего гражданина, потому что это внутренняя повестка дня.

"Не забывайте, что в США осенью выборы в главный законодательный орган. Политическая конкуренция между двумя основными силами уже началась. И демонстрация особой поддержки Украины, проактивная позиция важна не только для нас с вами, не только для внешнего мира", — заявил министр.

Резников добавил, что в интересах многих государств "держать Украину на первых страницах", поскольку "геополитика — большая шахматная доска".

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"Так вот, мы с вами сегодня — несколько клеток на той шахматной доске. Но играют в шахматы не два игрока, а больше. А медиа реагируют, потому что это стало трендом — они зашли в этот путь и не могут из него выйти, потому что нужно, чтобы потребитель заходил на страницу, щелкал, смотрел, читал", — сказал глава Минобороны.

В то же время Резников подтвердил, что данные стран Запада о концентрации российских войск возле украинских границ соответствуют действительности, но это не значит, что РФ непременно пойдет на новое вторжение.

"Данные у нас одинаковые. Оценки действительно разные… Испуг — одна из самых мощных эмоций, когда человеком легко манипулировать. А вот цель манипуляции и результат, который стремятся по этому поводу получить, у каждой страны свои. Еще раз повторяю: мы являемся объектом внимания многих внутренних повесток дня. Это значит, что мы должны иметь совершенно холодную голову, мудро оценивать факты, сравнивать их с данными других разведок. Но оценку мы даем сами, потому что ведем эту войну уже восьмой год", — подытожил он.

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Угроза вторжения РФ в Украину